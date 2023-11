B'z 2019 Whole Lotta New Love チャーム14枚セット

B'zLIVE-GYM2019WholeLottaNewLove会場限定ガチャガチャチャームプレート写真には全36公演映っていますが、36公演中、14個をまとめたセットです。見やすい様にケースに入れていますが、ケースは付属しません。自分で現地に行きたいけど行けない方おられましたら、どうぞコレクションにお役立て下さい。トラブル回避の為、値引交渉してくる方との取引は辞退します。6/9(日)鹿児島アリーナ6/20(木)神戸ワールド記念ホール6/23(日)神戸ワールド記念ホール7/9(火)横浜アリーナ7/10(水)横浜アリーナ7/16(火)ZeppNagoya7/18(木)ZeppNagoya7/19(金)ZeppNagoya7/30(火)さいたまスーパーアリーナ7/31(水)さいたまスーパーアリーナ8/10(土)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ8/11(日)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ8/31(土)真駒内セキスイアイスアリーナ9/10(火)マリンメッセ福岡すべて自分で全国を回って集めてきました。画像の著作権はAMYにあります。



