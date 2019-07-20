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B'z 2019 Whole Lotta New Love チャーム14枚セット
商品番号 B26305151825
商品名

B'z 2019 Whole Lotta New Love チャーム14枚セット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 15,871 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zLIVE-GYM2019WholeLottaNewLove会場限定ガチャガチャチャームプレート写真には全36公演映っていますが、36公演中、14個をまとめたセットです。見やすい様にケースに入れていますが、ケースは付属しません。自分で現地に行きたいけど行けない方おられましたら、どうぞコレクションにお役立て下さい。トラブル回避の為、値引交渉してくる方との取引は辞退します。6/9(日)鹿児島アリーナ6/20(木)神戸ワールド記念ホール6/23(日)神戸ワールド記念ホール7/9(火)横浜アリーナ7/10(水)横浜アリーナ7/16(火)ZeppNagoya7/18(木)ZeppNagoya7/19(金)ZeppNagoya7/30(火)さいたまスーパーアリーナ7/31(水)さいたまスーパーアリーナ8/10(土)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ8/11(日)宮城セキスイハイムスーパーアリーナ8/31(土）真駒内セキスイアイスアリーナ9/10(火)マリンメッセ福岡すべて自分で全国を回って集めてきました。画像の著作権はAMYにあります。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit427086.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture256441.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate47677.html

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