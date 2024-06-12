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新品未開封 リヴァプール ユニフォーム
商品番号 I11378470126
商品名

新品未開封 リヴァプール ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

カラー···レッド丈···半袖サイズ···インポートM種類···レプリカユニフォームリーグ···プレミアリーグネームナンバーなし新品タグ付きです。某サッカーショップで購入した正規品です。購入してから未開封で暗所に保管していました。リバプールのサプライヤーがニューバランスからナイキに変わった最初のシーズンのユニフォームです。現在はモナコに所属する南野拓実選手もこのユニフォームを着用していました。売り切る予定はないので値下げはしませんユニフォーム浦和レッズ鹿島アントラーズFC東京川崎フロンターレガンバ大阪マリノス町田ゼルビアヴィッセル神戸JリーグJ1パリサンジェルマンPSGレアルマドリードバルセロナマンチェスターユナイテッドマンチェスターシティチェルシーアーセナルトッテナムリヴァプールアトレティコマドリードユベントスACミランインテルローマバイエルンフィオレンティーナドルトムントナポリネイマールメッシエンバペロナウドベンゼマヴィニシウスクロースモドリッチアザールぺドリガビデヨングデパイ日本代表レヴァンドフスキアルゼンチン代表スペイン代表スウェーデン代表イタリア代表クロアチア代表
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