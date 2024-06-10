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❣️【広島東洋カープ】　堂林・小園・中村貴浩・斉藤　寄書き❣️
商品番号 I73169062693
商品名

❣️【広島東洋カープ】　堂林・小園・中村貴浩・斉藤　寄書き❣️
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【広島東洋カープ】　４人寄せ書　サインボール　　●堂林翔太#7　　●小園海斗#51　　●中村貴浩#123　　●斉藤優汰#47❣️ボール1個に４人のサインです❣️　【コメント無しの先着購入ＯＫ】★迅速に発送手配しますので、　お受取り後、すみやかに受取評価を　お願いします。※個人収集の為、証明書・鑑定書はございませんのでご了承下さい。画像が落札いただくものです。◆ボールは無地ボールです。　試合球では有りません。#WBC#侍JAPAN#ジャパン#日本代表#ヤクルト#巨人#ジャイアンツ#ORIX#カープ#広島#メジャー#MLB#阪神#バファローズ#タイガース#中日#ドラゴンズ#西武#ライオンズ#オールスター#横浜#ベイスターズ#DeNA#ホークス#福岡#千葉#ロッテ#NPB#サイン#直筆#大勢#新人王　#限定#三冠王#CS#クライマックス野球チーム···広島東洋カープ
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