❣️【広島東洋カープ】　堂林・小園・中村貴浩・斉藤　寄書き❣️

【広島東洋カープ】 ４人寄せ書 サインボール ●堂林翔太#7 ●小園海斗#51 ●中村貴浩#123 ●斉藤優汰#47❣️ボール1個に４人のサインです❣️ 【コメント無しの先着購入ＯＫ】★迅速に発送手配しますので、 お受取り後、すみやかに受取評価を お願いします。※個人収集の為、証明書・鑑定書はございませんのでご了承下さい。画像が落札いただくものです。◆ボールは無地ボールです。 試合球では有りません。#WBC#侍JAPAN#ジャパン#日本代表#ヤクルト#巨人#ジャイアンツ#ORIX#カープ#広島#メジャー#MLB#阪神#バファローズ#タイガース#中日#ドラゴンズ#西武#ライオンズ#オールスター#横浜#ベイスターズ#DeNA#ホークス#福岡#千葉#ロッテ#NPB#サイン#直筆#大勢#新人王 #限定#三冠王#CS#クライマックス野球チーム···広島東洋カープ