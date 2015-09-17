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長嶋茂雄　松井秀喜　Tシャツ　半袖　巨人　ジャイアンツ　読売巨人軍　国民栄誉賞
商品番号 W73716521657
商品名

長嶋茂雄　松井秀喜　Tシャツ　半袖　巨人　ジャイアンツ　読売巨人軍　国民栄誉賞
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長嶋茂雄さんと松井秀喜さんのTシャツです。未着用でタグも残っています。身幅58㎝×着丈80㎝XOサイズです。野球チーム···読売ジャイアンツ
http://narcologia.ru/goods/navigate851230.html
http://narcologia.ru/goods/freshman691656.html
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