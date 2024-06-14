サッカー　SJS キーパーグローブ　Focus Black \u0026 Pink 6号

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ご覧頂きありがとうございます！SJSキーパーグローブ FocusBlack\u0026Pinkですサイズは6号です。サイズが合わなかったため、出品します。写真のように、パームのビニールが取れかかっている箇所がございます。気になる方は購入をお控えください他の商品と合わせて購入を希望される方は、事前にコメント欄よりお伝えください。即購入okお値下げ不可