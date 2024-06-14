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サッカー　SJS キーパーグローブ　Focus Black \u0026 Pink 6号
商品番号 U50387418873
商品名

サッカー　SJS キーパーグローブ　Focus Black \u0026 Pink 6号
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 6,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！SJSキーパーグローブ　FocusBlack\u0026Pinkですサイズは6号です。サイズが合わなかったため、出品します。写真のように、パームのビニールが取れかかっている箇所がございます。気になる方は購入をお控えください他の商品と合わせて購入を希望される方は、事前にコメント欄よりお伝えください。即購入okお値下げ不可
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