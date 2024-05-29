ガオライノス＆ガオマジロ　ガオレンジャー/パワーアニマル/ジャンク/ガオキング

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商品詳細
・14,500円から値下げしました。バンダイ ガオレンジャーのパワーアニマルシリーズ５ガオライノス＆ガオマジロ【中古品】の販売です。パーツ類は完品で、全て揃っており、比較的使用感少な目な方だと思いますが、使用済みと言う事でで、包装箱・商品本体等にスレ・キズ・ヨゴレ・ヤケ・ヤブレ・サビ等の多少のダメージが御座います。【画像にてよくご確認下さい】【現状での販売になります！】完璧な物をお求めの方、特に商品の状態に神経質な方は、購入を控えて下さい。古い年代物・中古品という事で、返品・返金・キャンセル等は、一切受付けませんので、商品説明・画像等でよくご確認・ご判断して頂いた上での購入を宜しくお願いします。（尚、〇〇様専用等の取り置きには、対応してません。）#戦隊物#超合金#ポピー#ポピニカ#超合金魂#百獣合体#ガオキング#ガオレンジャー#Gフォン#パワーアニマル#ジャンク#タイムレンジャー#ガオハンター#ガオイカロス#ガオライノス#ガオマジロ
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