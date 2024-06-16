ヨネックス エフレーザー7s 美品 値段交渉可

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ご覧いただき、ありがとうございます。こちらの商品は、ヨネックスのエフレーザー7sです。部活引退のため、こちらで出品します。ポジションは、後衛用です。定価は20,000円ちょっとです。2年ほど前に購入しましたが、3ヶ月ほど使用し、保管しておりました。少々前のモデルになりますが、弾きと柔らかさが程よく、初心者の方から上級者の方までご使用いただけます。エッジガードは、塗装が剥がれる心配がある為、外さずに配送致します。傷については、5、6、7枚目でご確認下さい。目立つ傷はありません。とても綺麗な状態です。サイズは、UL1です。ストリングは、YONEXのcsg650ブラストです。テンションは28です。昨年の11月から変えていませんが、普通に使用できます。ケースは、エフレーザーの純正のものをお付けします。使用感がありますので、おまけ程度に考えてください。ミズノのグリップバンドもお付けします。送料も含まれますので、少々高めの値段設定になっております。価格交渉も可です。質問がありましたら、お気軽にコメント下さいm(__)m他に出品しているミズノのスカッドも一緒に購入していただいた場合、1000円お値引きします。よろしくお願いします。