ACミラン サポーターズマフラー ニット

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商品詳細
BRIGATEROSSONEREと書かれています。15年ほど前、ヨーロッパ出張に行く機会が多く、ACミランのサンシーロで購入した物です。ACミランのオフィシャル品ではありません。お土産として購入しましたが不要の為出品します。支給品 ジャージ ユニフォーム パンツ シャツマフラーフラッグ19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023本田圭佑香川真司吉田麻也久保建英南野拓実冨安健洋鎌田大地モハメドサラーセルヒオラモスハーランドムバッペデルピエロカンナバーロトッティジダンジョーダンモウリーニョグアルディオラファーガソンクリスティアーノ・ロナウドネイマールメッシリバプールマンチェスターシティマンUチェルシートットナム レアル・マドリードアトレチコマドリードバルセロナ ユベントス ローマ ミラン インテル ナポリ マルセイユ プレミアリーグPSGパリ・サンジェルマンモナコチャンピオンズリーグワールドカップ ユニフォーム ビームスサポーターファンULTRASNIPPONウルトラスJリーグ
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