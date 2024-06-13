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ローリングス　ハイパーマッハ3 軟式少年野球　78㎝　520g ミドルバランス
商品番号 H22981781708
商品名

ローリングス　ハイパーマッハ3 軟式少年野球　78㎝　520g ミドルバランス
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名:HYPERMACH3(BJ0FHYMA3)メーカー:ローリングス競技の種類···少年軟式素材···FRPバランス・特徴···ミドルバランス　78cm、520g平均グリップはリザードスキンズに巻き替えしております。※ローリングスのバットケースもお付けいたします。超軽量モデルで、抜群の操作性。また、打球部＆テーバー部に高弾性特殊シートを採用し、はじきとしなりで強い打球を生む。J号球対応実使用期間は約1年間程度となり、キズ・汚れはあります。バッティングセンターでの使用はございません。中古品となりますのでノークレームノーリターンでお願い致します。#ローリングス#RAWLINGS#軟式#少年野球#学童野球#Ｊ号球対応#マクドナルドトーナメント#マクド杯#マック杯#公式戦#初安打#タイムリーヒット#三年生#四年生#五年生
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