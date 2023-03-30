SRIXON ボールバッグとカゴ＆ボール＆コーン

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短期間の使用のまま保管していました。☆ボール個数は数えていませんがカゴほぼいっぱい入っています。まだよく弾みます。練習には十分お使い頂けると思います。☆コーン２０個 ☆ボールカゴカバッグは写真でお分かり頂けると思いますが多少の汚れ、傷はございますが短期間の使用につき大きなダメージではございません。ご了承くださいませ。プライベートレッスンやグループレッスンに如何でしょうか。⚠️かなりお値下げしました。最終価格とさせて頂きます。#メルカリ手数料、送料を含みますので実質6,000円くらいです。用途···硬式