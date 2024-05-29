ミズノ　アクロスピード　ACROSPEED S-05

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商品詳細
ミズノ アクロスピード ACROSPEEDS-05新品未使用です。サイズ 00X定価23,100円ガットの種類は、写真3枚目参考にしてください。テンション28になります。質問等ありましたらコメントよろしくお願いいたします。
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