【値段交渉可】F-LASER 9S

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商品詳細
エフレーザー9s重さULグリップサイズ 1美品です。ガムゾーン 26P(2023/8/19)黒グリップ(ウィルソン PROOVERGRIP)エッジガード(ヨネックス)グリップバンド(GOSEN非売品)ラケットケース、保証書付き数回使用したのみです。ラケットヘッドに多少汚れがありますが、エッジガードなので問題ないと思います。合わなかったのでお譲りします。値下げはできる限りお応えしたいので、金額を提示の上交渉をお願い致します。
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