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阿部慎之助　首位打者・打点王記念フェイスタオル
商品番号 N80454533808
商品名

阿部慎之助　首位打者・打点王記念フェイスタオル
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···読売ジャイアンツ新品未使用です。素人管理なので状態はよくわかりませんが、大丈夫だと思います。
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