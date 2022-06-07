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商品詳細
TB56/26°7/30°8/34°9/38°P/42°RM446°いずれもSシャフト以上6本セットでお願いします。上記の通りPが42°でしたので、同時にRM4の46°を購入し使用していました。使用期間は2年半程度で、月2のラウンド、月2の練習場での使用です。大きなキズはないものの、使用に伴う摺りキズ等はありますので写真でご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/Sydney910049.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic348712.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture100041.html
フォーティーンTB5 ＋ フォーティーンRM4 46° | tradexautomotive.com
フォーティーンTB5 ＋ フォーティーンRM4 46° 大人も着やすいシンプル ...
フォーティーンTB5 ＋ フォーティーンRM4 46° - クラブ
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