キャロウェイスリーブ付き ローグST トリプルダイヤLSドライバー

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商品詳細
キャロウェイスリーブ付きローグSTトリプルダイヤLSドライバー・ロフト角:9度・シャフト:三菱TENSEIAVRAWホワイト65・フレックス:S・重量:約66g・長さ:45inch・グリップ:イオミックスティッキー1.8ブルー・付属品:ヘッドカバー未使用品ヘッド、シャフト共に大きな傷や塗装剥げもなく、全体的に美品になります。写真にてご確認ください。グリップは新品交換後、練習場にて20球程度の使用の為、汚れ擦り減りもなく、まだまた使用可能です。なかなか手に入りにくいトリプルダイヤLSになりますのでこの機会に是非ご検討下さい。あくまで中古品の為、ご理解頂けます様、宜しくお願い致します。
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