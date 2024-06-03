最終値下げ　ミズノプロ　東北ゴールデンイーグルス遠征カバン　支給品

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野球チーム...東北楽天ゴールデンイーグルス背番号70いつ頃のものかは不明です。多少汚れ等ありますがきれいな方だと思います。大容量なので遠征のさいにも便利かと思います。コレクションとしても貴重品かと思います。発送の際は中の板が折れないように折りたたんで発送します。最後の写真は内野用グローブとの比較です。グローブはついていません。#実使用#東北楽天#イーグルス#プロ野球#遠征カバン