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商品詳細
稼働品★オメガ OMEGA コンステレーション★ シリアルナンバーNO31228585 ★商品内容★OMEGAコンステレーション★シリアルナンバーNO31228585★カラー★シルバー★ベルト社外品★年代：１９６７～７９の時計です★当時価額が１０万円以上してたと思います★他界した父親が時計店をしてて大事にしてた時計です★注意事項★また落札者様のご返信は
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http://narcologia.ru/goods/traverse512126.html
稼働品オメガ OMEGA コンステレーションシリアルナンバーNO31228585 ...
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