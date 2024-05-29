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稼働品オメガ　OMEGA　コンステレーションシリアルナンバーNO31228585
商品番号 R72184471569
商品名

稼働品オメガ　OMEGA　コンステレーションシリアルナンバーNO31228585
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 51,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

稼働品★オメガ　OMEGA　コンステレーション★　シリアルナンバーNO31228585　★商品内容★OMEGAコンステレーション★シリアルナンバーNO31228585★カラー★シルバー★ベルト社外品★年代：１９６７～７９の時計です★当時価額が１０万円以上してたと思います★他界した父親が時計店をしてて大事にしてた時計です★注意事項★また落札者様のご返信は
http://narcologia.ru/goods/ramshackle827866.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit434586.html
http://narcologia.ru/goods/traverse512126.html
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