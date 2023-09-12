新品未使用☆サハバイエリー名古屋ポップアップ限定商品ファーバッグ　黒

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⭕送料込み⭕新品未使用⭕名古屋ポップアップ限定商品#マウムサハバイエリー新品未使用サハバイエリー ファーバッグ(バッグのみ)黒通常サイズより少し大きめです。今年の名古屋ポップアップ限定商品でホースプリント巾着インナーバッグとリボンスカーフ付きの3点setで購入しました。※ホースプリントのリボンスカーフとインナーバッグ巾着も単品で出品しています。巾着インナーバッグとリボンスカーフはオンラインでも販売されていますがトートバッグは名古屋ポップアップのみの販売です。新品未使用ですが自宅保管のため多少の事でも気になさる方は御遠慮下さい。折り畳み発送させていただきます。ご購入の方はお手数ですがプロフィール欄を必ずお読み下さいませ。どうぞよろしくお願いいたします。#サハバイエリー#ファーバッグ#女子力#大人可愛い形...ハンドバッグカラー...ブラック柄・デザイン...その他素材...帆布・キャンバス