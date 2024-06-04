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JUKI HZL-K10 WHITE ★KALOS カロス
商品番号 N28222293248
商品名

JUKI HZL-K10 WHITE ★KALOS カロス
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JUKIHZL_K10WHITEJUKI#JUKI#JUKIHZL_K10WHITE#ミシン#ジューキ#カロス#kalos#KALOS趣味で購入し数回使用しましたが、使うこともなく4年ほどしまってありました。もう使うこともないので売りに出すことにしました。動作確認済です。リッパーのみ紛失してありません2018/5/14購入KALOSカロス
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