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- 尾形光琳 花鳥絵柄図皿 大皿２枚＆小皿４枚
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商品詳細
尾形光琳 花鳥絵柄図 大皿26×26センチ ２枚小皿14×14センチ ４枚目立った汚れは特にないと思いますが、写真で確認をお願いします。母が、コレクションで集めていました。素材...ガラス
http://narcologia.ru/goods/troupe344311.html
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