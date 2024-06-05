ソファベッド 3WAY、ふわふわ生地 リクライニング 肘付き 一人掛け ピンク

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商品名：ふわふわソファチェア商品の種類：椅子、ソファ、カウチソファ、ソファベッド素材：本体：ファブリック（ウレタン）脚：自然塗料カラーオプション：グレーンベージュネービーブラウン商品サイズ：ソファの時：約高さ75×奥行き70×幅88cmベッドの時：約高さ23-26×奥行き88×幅190cmカウチソファの時：約高さ75×奥行き134×幅83cm静止耐荷重：約150KG特長/おすすめポイント：通気性の良い肌触りの良いファブリック生地羊のようなふわふわした肌触りのソファ高反発のクッションでリラックス脚は自然塗料を使用していて、安心安全腰に優しい硬めの座面素材を採用弾力があり、過度のしみこみを抑える6段階の日本製リクライニング機構搭載角度を細かく調節可能折りたたんで収納できる使いやすいタイプワンルームやコンパクトなお部屋にも適している省スペース設計ソファ下には収納スペースがあり、有効活用可能