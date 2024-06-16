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★10/28迄SALE 有田焼　皿・サラダボウル
商品番号 M75442103195
商品名

★10/28迄SALE 有田焼　皿・サラダボウル
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼　皿・サラダボウル約40cm×14cm×5cm・少し大きめの楕円形皿です。・有田まるぶんさんにて購入致しました。・未使用ですが、自宅にて長期保管の品です。保管に伴う微細なスレ等はご理解下さい。・有田焼、福泉窯、青花の作品等も出品致しております。¥4,980→¥4,8009/3種類···皿・プレート素材···陶磁器形状···楕円K
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