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フレンチアンティーク 猫足 スツール
商品番号 V58360032315
商品名

フレンチアンティーク 猫足 スツール
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

48×37高さ約43あると何かと便利な可愛いスツールです＾＾目立つ傷や汚れはありませんが、写真以外に気になる事があれば、お気軽にご質問下さい。家具姫家具プリンセスヨーロピアンロココ調椅子
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