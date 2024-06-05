フレンチアンティーク 猫足 スツール

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商品詳細
48×37高さ約43あると何かと便利な可愛いスツールです＾＾目立つ傷や汚れはありませんが、写真以外に気になる事があれば、お気軽にご質問下さい。家具姫家具プリンセスヨーロピアンロココ調椅子
http://narcologia.ru/goods/mobilehome216143.html
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