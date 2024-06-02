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【阪急うめだ本店限定】スヌーピー九谷焼
商品番号 T34093857992
商品名

【阪急うめだ本店限定】スヌーピー九谷焼
ブランド名 スヌーピー
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※他サイトにも出品していますので、先着にてお譲りさせてください新品未使用です。作家　北村和義2022年スヌーピー展で、阪急うめだ本店限定の九谷焼のお湯呑みです。個数限定生産だったのか、オンラインでは私も見つけられなかったお品で貴重と思います。素人採寸ですが、縦10.5cm、上からみて直径約8cmです。残り数少なかったため自分の分と母の分も購入しましたが入り用がないとのことで出品します。開店1時間ほどで完売していたので、探されていた方にお譲りできればと思います。写真では分かりづらいのですが、書いてあるイラスト部分におうとつを感じ、プリントではない本物らしさがあります。緩衝材で梱包し、お送りいたします。先にご購入いただく方を優先させていただきます。プロフィールご一読お願い致します。#スヌーピー#九谷焼#限定品#シュルツ#スヌーピー展#チャーリーブラウン種類···湯呑サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸素材···陶磁器カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/perpetual874646.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement105599.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox549339.html

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