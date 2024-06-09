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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！イタリア製 オイル\u0026ビネガー入れ 高さ:18㎝(瓶13㎝)横:20㎝幅:9.5㎝重さ760g※素人寸法の為、誤差あり。・未使用です。長期保存していたため、変色あり。写真３枚目ご覧ください。・職人の１つ１つ手作り物により、色ムラ、色ハネ、焼きムラなどあります。※必ずプロフをお読みください。
http://narcologia.ru/goods/kindness338005.html
http://narcologia.ru/goods/waveform950917.html
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