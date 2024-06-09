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イタリア製　オイル\u0026ビネガー入れ
商品番号 W90688115392
商品名

イタリア製　オイル\u0026ビネガー入れ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！イタリア製　オイル\u0026ビネガー入れ　高さ:18㎝(瓶13㎝)横:20㎝幅:9.5㎝重さ760g※素人寸法の為、誤差あり。・未使用です。長期保存していたため、変色あり。写真３枚目ご覧ください。・職人の１つ１つ手作り物により、色ムラ、色ハネ、焼きムラなどあります。※必ずプロフをお読みください。
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