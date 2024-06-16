ソファ　コーナーソファ　カウチソファ　3人掛け

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商品詳細
楽天で約7万円で購入し、1年程使用配送が別々になる為、①②③全て購入していただくようになります。①+②+③=30,500円（送料込）飲み物がこぼれた汚れがあります。その他若干毛玉もありますので気にならない方ご購入をお願いいたします。
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