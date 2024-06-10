wedgewood アンティーク ティーカップ＆ソーサー ウェッジウッド

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商品詳細
イギリスのアンティークマーケットで購入カップがキャンドルになっています。wedgewoodBambooBreeze1940schina薄い黒い汚れがありますので写真にてご確認ください。アンティーク商品の為、完璧な商品ではありません。ご理解頂いた上でご購入を宜しくお願い致します。グラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサーウェッジウッドアンティークティーカップ
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