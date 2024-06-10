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wedgewood アンティーク ティーカップ＆ソーサー ウェッジウッド
商品番号 O80989905649
商品名

wedgewood アンティーク ティーカップ＆ソーサー ウェッジウッド
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスのアンティークマーケットで購入カップがキャンドルになっています。wedgewoodBambooBreeze1940schina薄い黒い汚れがありますので写真にてご確認ください。アンティーク商品の為、完璧な商品ではありません。ご理解頂いた上でご購入を宜しくお願い致します。グラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサーウェッジウッドアンティークティーカップ
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