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北欧　モダン　ヴィンテージ　スタッキング　スツール　チェア　オーク　無垢材　３脚
商品番号 T10768562488
商品名

北欧　モダン　ヴィンテージ　スタッキング　スツール　チェア　オーク　無垢材　３脚
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 14,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倉庫整理に伴い出品させて頂きます。北欧　モダン　ヴィンテージ　スタッキング　スツール　チェア　オーク　無垢材　３脚　になります。出品にあたり簡易クリーニング含めたメンテナンス済みです。北欧ファニチャーデザインのシンプルモダンなスタッキングスツールです。硬質な楢無垢材により確りとした安定感です。木目も良くディスプレイされながら御使用頂けます。並べてベンチとしてもバランスの良い外観です。サイズ高さ420mm.横幅400mm.奥行き300mm.程度になります。二次流通品に付き繊細な状態は画像にて御判断下さい。輸送時の不具合等の対応は致しかねますので御了承下さい。気になる事は事前に御質問下さい。アンティーク　ランプ　スペイン　北欧　デンマーク　スウェーデン　フィンランド　フランクロイドライト　イッタラフランス　イギリス　無印良品　天然　古道具　ラタン　オールド　収納　棚　家具　作家　ショップ　ビンテージ　ブロカント　アンティーク　ヨーロッパ　ロイヤルコペンハーゲンヴォーグ　イームズ　ヤコブセン　スペースエイジ　パントン　モダン　ウェグナー　カッシーナ　カリモク　コルビジェ　マッキントッシュ　フランクロイドライト　柳宗理　ウェグナー　ジョージネルソン　アルネヤコブセン　ノール　paris　イギリス　アンティーク　家具　トレンド　最新　人気　レア　限定　ミッドセンチュリー　古物　骨董　コレクション　ガラス　ウォールナット　北欧　カントリー　絵画　ギャランティ　油絵　アート　ヘミングウェイ　スコッチ　アーティスト　インテリア　インスタ　カリスマ　金　銀　銅　無垢　プラチナ　ゴールド　真鍮　オーク　女　男　ランタン　usaミリタリー　古民家　ウッド　文房具　ミュージック　ナイフ　レザー　シルバー　オーガニック　春　夏　秋　冬　高級　センス　おしゃれ　美品　おすすめ　一番　新品　未使用　カフェ　壁　アンディウォーホル　ロック　ジャズ　ポップ　カジュアル　モノトーン　ハウス　ファニチャー　トラッド　ハワイ　ジャパニーズ　ネイティブ　時計　鏡　ミラー　ブランド　ナチュラル
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http://narcologia.ru/goods/displease210031.html
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