倉庫整理に伴い出品させて頂きます。北欧 モダン ヴィンテージ スタッキング スツール チェア オーク 無垢材 ３脚 になります。出品にあたり簡易クリーニング含めたメンテナンス済みです。北欧ファニチャーデザインのシンプルモダンなスタッキングスツールです。硬質な楢無垢材により確りとした安定感です。木目も良くディスプレイされながら御使用頂けます。並べてベンチとしてもバランスの良い外観です。サイズ高さ420mm.横幅400mm.奥行き300mm.程度になります。二次流通品に付き繊細な状態は画像にて御判断下さい。輸送時の不具合等の対応は致しかねますので御了承下さい。気になる事は事前に御質問下さい。アンティーク ランプ スペイン 北欧 デンマーク スウェーデン フィンランド フランクロイドライト イッタラフランス イギリス 無印良品 天然 古道具 ラタン オールド 収納 棚 家具 作家 ショップ ビンテージ ブロカント アンティーク ヨーロッパ ロイヤルコペンハーゲンヴォーグ イームズ ヤコブセン スペースエイジ パントン モダン ウェグナー カッシーナ カリモク コルビジェ マッキントッシュ フランクロイドライト 柳宗理 ウェグナー ジョージネルソン アルネヤコブセン ノール paris イギリス アンティーク 家具 トレンド 最新 人気 レア 限定 ミッドセンチュリー 古物 骨董 コレクション ガラス ウォールナット 北欧 カントリー 絵画 ギャランティ 油絵 アート ヘミングウェイ スコッチ アーティスト インテリア インスタ カリスマ 金 銀 銅 無垢 プラチナ ゴールド 真鍮 オーク 女 男 ランタン usaミリタリー 古民家 ウッド 文房具 ミュージック ナイフ レザー シルバー オーガニック 春 夏 秋 冬 高級 センス おしゃれ 美品 おすすめ 一番 新品 未使用 カフェ 壁 アンディウォーホル ロック ジャズ ポップ カジュアル モノトーン ハウス ファニチャー トラッド ハワイ ジャパニーズ ネイティブ 時計 鏡 ミラー ブランド ナチュラル



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