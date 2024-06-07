天然木麻ヘンプファブリック1人掛けソファ　ハイバックチェアー

ナチュラル雑貨屋さんで購入した職人さん手作りの椅子です。天然木、麻ヘンプファブリック使用の、ナチュラルな雰囲気のあるリラックスできる椅子です。。いつも座っていた訳では無いので、まだまだ使って頂けると思います。販売価格は10万円以上した商品です。5枚目の写真にシミがありますが向かって座面左奥側です。それほど目立ちませんがご確認ください。いつも椅子全体に布を掛けて使っておりましたので目立つ汚れは、5枚目の写真以外特に無いと思います。。見落としありましたらすみません。＊1枚目写真クッション5点は私物の為、非売品です。＊ご質問やご希望などございましたらコメントお待ちしております。。幅:63cm奥行:90cm高さ:91cm＊麻布カバーは取り外して洗えます。＊同じテイストの3人掛けソファも出品中です。ご覧くださいませ。。テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風・アンティーク・ナチュラル・モダン



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