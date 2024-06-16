

ソファ 2人掛け 収納付き カウチソファー オットマン付き ファブリック 肘掛け 木脚外し可能 ローソファ コンパクト ひとり暮らし（ベージュ）



ソファー2人掛け 2.5人掛け ソファ 収納付き オットマン付き ファブリック 肘掛け 天然木脚外し可能 ローソファ コンパクト ソファーセット2人がけ ソファベッド ひとり暮らし ファブリック お洒落 北欧 ベージュ



Laovyarw ソファ 2人掛け 収納付き オットマン付き ファブリック 肘掛け 木脚外し可能 ローソファ コンパクト ひとり暮らし カウチソファー (グレー[ワンアーム2人掛けソファ+オットマン)



ソファー2人掛け 2.5人掛け ソファ 収納付き オットマン付き ファブリック 肘掛け 天然木脚外し可能 ローソファ コンパクト ソファーセット2人がけ ソファベッド ひとり暮らし ファブリック お洒落 北欧 ダークブルー



Amazon｜ソファ 2人掛け 収納付き オットマン付き ファブリック 肘掛け ...



Amazon｜ソファ 2人掛け 収納付き カウチソファー オットマン付き ...



ソファー 2人掛け 収納付き ソファベッドオットマン付き レイアウト自由自在 片肘 木脚外し可能 ローソファ コンパクト おしゃれ 新生活 ひとり暮らし ソファセット ファブリック カウチソファー (2人掛け, ベージュ)



ソファ 2人掛け 収納付き オットマン付き 木脚外し可能 ローソファの ...



ソファ 2人掛け 収納付き オットマン付き 木脚外し可能 ローソファ



オーエスジェイ(OSJ) ソファ ソファー 2人掛け 収納付き ソファー オットマン付き 左右に使える片肘 幅146cm 木脚外し可能 コンパクト ローソファ コンパクト おしゃれ ひとり暮らし ファブリック カウチソファー



ソファ 2人掛け 収納付き オットマン付き 木脚外し可能 ローソファの ...



ソファー 2人掛け 収納付き ソファベッドオットマン付き レイアウト自由自在 片肘 木脚外し可能 ローソファ コンパクト おしゃれ 新生活 ひとり暮らし ソファセット ファブリック カウチソファー (2人掛け, ベージュ)



ソファ 2人掛け 収納付き 木脚 取り外し可能 ローソファ コンパクト ...



ソファ 2人掛け 収納付き カウチソファー オットマン付き ファブリック 肘掛け 木脚外し可能 ローソファ コンパクト ひとり暮らし（ライトグレー）



ソファ 1人掛け オットマン付き ソファー ソファカウチ おしゃれ ロー ...

商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、シリコンフィル張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブナサイズ：二人掛けソファー：101*72*82cm（肘掛け、木脚を含み）オットマン：48*72*42cm（木脚を含み）重量（Ｎ*Ｗ）：32KGS重量（Ｇ*Ｗ）：30.5KGSサイズ：92*71*52cm組立品/完成品：組立品(肘掛け、脚のみ)おすすめのポイント：1.たくさん収納できるソファーとオットマン2.背部までスッキリとした外観。3.取り外し可能の木脚付き、脚なしで利用可能4.左右に取り付けられる肘掛5.座席は弾力性、座り心地に優れた高品質のスポンジを採用6.自由自在に組み合わせ商品の説明たくさん収納収納スペース付きソファー，オットマンとも収納スペースついています。布団、オモチャなどの生活用品を簡単に収納できます。肘掛けにも収納袋付き、雑誌、スマホやリモコンなどの小物を収納できます。ワンルームのような狭い部屋の収納空間は大幅に上昇します。ブナ無垢材の木脚付き、脚なしで利用可能取り外し可能なブナ材製の木脚付き、女子一人でも簡単に組み立てられます。脚なしでも利用可能なので、ご都合によりご利用いただけます。左右側とも取り付けるアームレスト左右どちら側も肘掛を固定できる位置を設けますので左右どちら側も肘掛けを取り付けられます。座り心はよい座席座席は高品質のスポンジを採用され、弾力性、座り心に優れています。ちょうどいい硬めで安定性もあります。長く座ってもお体の負担になりません。座席の張地は100％ポリエステルなので柔らかくて肌に優しいです。毛玉もなりにきぃです。高さ15㎝の木脚付き木脚の長さは15㎝なのでほとんどのロボット掃除機は対応できます。ソファー座面下の掃除は楽です。木脚なしで利用の場合には、床から1.5㎝の高さです。自由自在に組み合わせセパレート式のオットマンなのでレイアウトを変更したい場合にはオットマンを移動だけで完成。