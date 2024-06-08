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イタリア製サイドテーブル
商品番号 L12113045380
商品名

イタリア製サイドテーブル
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴...要組立テイスト...洋風主な素材...木、大理石高さ56センチメートルテーブル大理石60✖50センチメートルの楕円形
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