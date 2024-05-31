送料込【逢絢亭】茶道具 建水 唐銅 エフゴ建水 般若勘渓 共箱入り ...

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、唐銅の建水になります。作者は、般若勘渓さんです。エフゴ形になっていて、使いやすい形になっています。目立った傷などはありませんが、銅の酸化による多少の変色があります。ですが、普段のお稽古には十分お使い頂けると思います。大きさは、直径が１４ｃｍ、高さが約９ｃｍで付属品は共箱です。全体的な状態としても綺麗な状態です。



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