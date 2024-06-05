F-565 カリモク60 Kチェア ２シーター フラノベージュ

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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Kチェア2シーターフラノベージュ手触りがとてもなめらかで、美しい木肌を持つブラックチェリー材を使用したモデルです。チェリー材特有の味わい深い天然の表情が存在し、一つひとつの部材に個性があります。使い込むほどに上質感のある濃い飴色に変化します。張地は、オールシーズン快適にお使いいただけるウールベースの上質な張地です。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住宅展示場にて2~3年の期間展示用に設置されていたものです。生活環境での実使用はされておりませんが、経年や搬出の際についた傷や汚れなど多少はあるものとしてお考えください。【商品明細】ブランド:カリモク60+カリモク商品名 :Kチェア２シーターフラノベージュサイズ :(mm表記)W1330×D700×H700×SH370参考価格:143,000円備考 :【配送について】梱包・発送たのメル便の送料【300サイズ/12,000円】が販売金額に上乗せされています。商品を保管している倉庫に取りにきていただける場合は送料分差し引かせていただきます。※タイトル先頭の英数字は管理用の番号ですAA#essofa