HALO ソファー　オットマン

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商品詳細
●先日、サイズ間違えに気づかず注文してしまいました。●サイズ商品寸法：幅1000×奥行1000×高さ800×座面高470mm仕様張地：リネン100%カバーリング(ドライクリーニング可)クッション部：フェザー・ダウン本体：ウッド・ウレタン脚部：アッシュウッド直接受け取りも可能です！！
http://narcologia.ru/goods/moped167168.html
http://narcologia.ru/goods/waveform53617.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi535247.html
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