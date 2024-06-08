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HALO ソファー　オットマン
商品番号 T44751029576
商品名

HALO ソファー　オットマン
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 53,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●先日、サイズ間違えに気づかず注文してしまいました。●サイズ商品寸法：幅1000×奥行1000×高さ800×座面高470mm仕様張地：リネン100%カバーリング(ドライクリーニング可)クッション部：フェザー・ダウン本体：ウッド・ウレタン脚部：アッシュウッド直接受け取りも可能です！！
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