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- 北欧 ヴィンテージ ウォールナット プライウッド スタッキング チェア 4
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商品詳細
北欧デンマークのヴィンテージのウォールナット材で造られたスタッキングチェアです。目立ったキズもなく全体的に状態は良好で、ガタつきなどもなくヴィンテージの良い雰囲気のある椅子です。W530mmH780mmD510mmSH475mmこちらは一脚での出品となります。全部で4脚出品しております。複数ご購入の場合にはお値引き可能ですのでご相談ください。直接の受け渡しも可能です。直接の受け渡しの場合は5000円のお値引き可能です。この他にも家具や照明などのインテリア関連の品物を出品しておりますので、よろしければご覧ください。カイクリスチャンセン北欧デンマークミッドセンチュリーヴィンテージビンテージfritzhansenフリッツハンセンセブンチェアグランプリチェアノーマンチャーナーローズウッドウォルナットチークダイニングチェアセットモラーアルネヴォッターカリモク60マルニ60D\u0026departmentACTUSアクタスideeイデーunicoウニコミナペルホネンタンバリンリサラーソンartekアルテックアアルトアンティークウェグナー天童木工
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