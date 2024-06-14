ソファベッド ソファ ソファー 3way おしゃれ コンパクト シンプル ...

北海道・沖縄・離島・東北地方の方送料別で発生致します。■サイズソファ時：幅130×奥行60×高さ68cmベッド時：幅130×奥行180×厚さ8cmクッション幅32×奥行52×厚さ11cm■重量：約14kg■素材生地：ポリエステル中材：ウレタンチップフォーム・スチールパイプクッション：ポリプロピレン綿ソファベッドソファソファー3wayおしゃれコンパクトシンプルカラーブラック(PVC)グレーグレージュネイビーインディゴブラック、から選べます。グレー以外在庫あります。



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