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ハズブロ　キャプテンアメリカ　シビルウォー　2.5インチ　アクションフィギュア
商品番号 D82574719090
商品名

ハズブロ　キャプテンアメリカ　シビルウォー　2.5インチ　アクションフィギュア
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハズブロ製、シビルウォーのアクションミニフィギュアになります。2016年シビルウォー公開時にトイザらスで発売されたものになります。状態は写真でご確認下さい。目立つところで、キャプテンの盾に剥がれがあります。フィギュアに付けれるパーツが何個か欠品しています。写真7枚目から取り付け後の写真になります。正確かわかりませんが、欠品に印つけてます。最後のハルクはいつのものかわかりません。商品の状態をご理解いただいた上で、購入のご検討をよろしくお願いします。フィギュア種類···アクションフィギュアアベンジャーズアイアンマンブラックウィドウキャプテンアメリカハルクホークアイウォーマシンクロスボーンズファルコンウィンターソルジャーヴィジョンブラックパンサーマーベルエイジオブウルトロンインフィニティウォーソートイビズMARVELAVENGERSENDGAMEエンドゲームflsiLists_ameToysハズブロフィギュアマーベルレジェンドMLmcuアメコミアメトイディズニーディズニープラスマーベルレジェンズ映画ムービーMARVELLEGENDSマーベルシネマティックユニバーススパイダーマンアイアンマンエックスメンデッドプールMAFEXフィギュアーツリボルテックtoybiz
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