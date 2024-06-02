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- ハズブロ キャプテンアメリカ シビルウォー 2.5インチ アクションフィギュア
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商品詳細
ハズブロ製、シビルウォーのアクションミニフィギュアになります。2016年シビルウォー公開時にトイザらスで発売されたものになります。状態は写真でご確認下さい。目立つところで、キャプテンの盾に剥がれがあります。フィギュアに付けれるパーツが何個か欠品しています。写真7枚目から取り付け後の写真になります。正確かわかりませんが、欠品に印つけてます。最後のハルクはいつのものかわかりません。商品の状態をご理解いただいた上で、購入のご検討をよろしくお願いします。フィギュア種類···アクションフィギュアアベンジャーズアイアンマンブラックウィドウキャプテンアメリカハルクホークアイウォーマシンクロスボーンズファルコンウィンターソルジャーヴィジョンブラックパンサーマーベルエイジオブウルトロンインフィニティウォーソートイビズMARVELAVENGERSENDGAMEエンドゲームflsiLists_ameToysハズブロフィギュアマーベルレジェンドMLmcuアメコミアメトイディズニーディズニープラスマーベルレジェンズ映画ムービーMARVELLEGENDSマーベルシネマティックユニバーススパイダーマンアイアンマンエックスメンデッドプールMAFEXフィギュアーツリボルテックtoybiz
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