カリモク60 Kチェア モケットグリーン

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正規店にて2014年に購入しました。大切に使っていたのでまだ状態はいいです。小さな傷はありますので写真ご確認下さい。座った時の沈みこみは多少ありますが体重の軽い方であれば気が付かないくらいだと思います。