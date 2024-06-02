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◎ マーシャル　ギターアンプ　MG15DFX
商品番号 N34696538769
商品名

◎ マーシャル　ギターアンプ　MG15DFX
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

Marshallマーシャルアンプ音出し確認済み。コードによるものかわからないのですが、少しノイズが入る事があります。外観は多少すれや傷がありますが、全体的な状態は比較的良いかと思います。詳しくわかる方、よろしくお願い致します。#イワリ77#ir509
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