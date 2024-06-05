WISEWISE 高級シングルソファ 4脚セット

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商品詳細
国内高級家具メーカーのワイスワイスのシングルソファです。素材、制作過程にこだわりがある会社様です。新品定価で4脚100万円ほどする品です。状態は、大切に使っていたので、中古品の中でもかなり綺麗だと思います。一部汚れ等などもありますが、気になるほどではないと思います。8脚ありますので、まとめて買っていただける方にはさらにお安くいたします。埼玉県北部まで引き取れる方は、さらにお安くしております。また、このソファとセットで、ローテーブルも販売しております。欲しい方がいらっしゃいましたら、ご相談ください！カラー···ホワイトテイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、ナチュラル
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit909786.html
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