【美品】Crystal D'ARQUES ロンシャン　ワイングラス6P ①

管理番号:31SSYYY※保管場所により、発送に最長3日程度お時間いただく場合もあります。メーカー●クリスタルダルク個数:6状態●保管品●美品●元箱経年劣化あり●何点か赤いシールが剥がれてるものもございますが新品未使用品とおもわれます●ワイングラス シャンパングラス 酒器コップ グラス タンブラー ロングチャンプ Diamax【今回の使用品の場合小傷状況:】《状況》AS:使用感が全くないA:汚れ、傷などがない、または目立たない。B:汚れ、傷がある、使用感が少しある。C:汚れ、傷がある、使用感がある。D:汚れ、傷が目立つ、使用感がある。※基本的には人の手に渡ったものとしてご理解いただける方よろしくお願い致します。※箱が映っている場合もダメージ、記入がある場合があるので基本的にはきれいな状態ではないという認識でご理解くださいませ。箱を変更する場合もございます。カラー:柄:大きさ:画像にメジャーと共に載せております。#chi洋食器#c器※共箱がない場合は、自宅の梱包資材の使用になります。オールドノリタケノリタケ ストーンウエアミカサナルミニッコー有田焼香蘭社ホヤ深川製磁清水焼等 ヴィンテージレトロロイヤルコペンハーゲン ウェッジウッド リチャードジノリロイヤルウースター ティファニー ミントン クリスマス 来客 洋食器 洋 カップ\u0026ソーサー プレートRoyalCopenhagenWEDGWOODMeisenRichardGinoriBaccaratARABIAittalaMarimekkoRorstrandGUSTAFBERGHerendAynsleymoserVilleroy\u0026BochRoyalCrownDerby



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