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イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ
商品番号 K25672496627
商品名

イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 38,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ロミジュリソファ#ロミジュリヴェローナサイズ：W118×D52×H88/SH46cm肘までの高さ：H64cmイタリア製◆イタリアの現地職人が丹精込めた繊細な彫刻が、フレーム部分や脚部全体に施されています。フレームと脚部は飴色に輝くブラウン塗装仕上げ。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます。映画のインテリアに出てくるような人気のソファはお部屋のコーディネートを優雅に演出します。本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます◆コイルスプリング入りのチェアのため、固めの座り心地となります。■エレガントな猫脚、フレームに施された彫刻が美しいヨーロピアンデザインの家具となります。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール　フットスツール椅子　イス　小椅子猫脚輸入家具　輸入雑貨高級家具　高級雑貨イタリア家具　イタリア製ヨーロピアン　ヨーロッパアンティーク　クラシック　ロココロココ調　　アンティーク調ビンテージ　ヴィンテージリビング　ベッドルームナイトテーブル　サイドテーブル　チェスト白家具　姫系　姫　姫家具天使　エンゼル　エンジェル妖精　フェアリーバラ雑貨　薔薇　薔薇雑貨　ローズ可愛い　お洒落　エレガントオブジェ　置物ガーデンオーナメント　庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具　パリフランス　南フランス　ニューヨークイギリス　北欧　フィンランド　ノルウェーシチリア　地中海　南欧　韓国クラック　シリック　コルチャゴハイセンス　コンテポラリー　モダンフレンチ　ブリティッシュ　ブルックリンホテルスタイル　ホテルライク　サロン金華山織刺繍　クリスマス222-1356
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