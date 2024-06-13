

イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ



イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ イタリア 二人がけ ソファー レッド 猫脚 肘付き 二人用 サロンソファ

#ロミジュリソファ#ロミジュリヴェローナサイズ：W118×D52×H88/SH46cm肘までの高さ：H64cmイタリア製◆イタリアの現地職人が丹精込めた繊細な彫刻が、フレーム部分や脚部全体に施されています。フレームと脚部は飴色に輝くブラウン塗装仕上げ。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます。映画のインテリアに出てくるような人気のソファはお部屋のコーディネートを優雅に演出します。本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。使いこむ程に味わいが出て長年に渡ってお楽しみいただけます◆コイルスプリング入りのチェアのため、固めの座り心地となります。■エレガントな猫脚、フレームに施された彫刻が美しいヨーロピアンデザインの家具となります。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イス 小椅子猫脚輸入家具 輸入雑貨高級家具 高級雑貨イタリア家具 イタリア製ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 アンティーク調ビンテージ ヴィンテージリビング ベッドルームナイトテーブル サイドテーブル チェスト白家具 姫系 姫 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ可愛い お洒落 エレガントオブジェ 置物ガーデンオーナメント 庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライク サロン金華山織刺繍 クリスマス222-1356