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早い者勝ち❗1人がけソファ20日まで❗
商品番号 O62850633993
商品名

早い者勝ち❗1人がけソファ20日まで❗
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラウン1人掛けソファです。特に皮が禿げたりはございませんが中古ですので神経質な方はご遠慮下さい。まだまだ使えるものかと思います。3脚ありますので複数購入いただけますとありがたいです。20日まで限定の売り出しです時間を合わせて取りに来ていただけますとありがたいですがお運びもさせていただきます、ぜひお気軽にご相談ください！
http://narcologia.ru/goods/stair855800.html
http://narcologia.ru/goods/message432827.html
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