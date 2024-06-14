ブルーロック アクスタ 糸師 凛 糸師 冴 マズル アクリルスタンド

暗所で保存してました！表面に軽い傷等ございます。ご了承ください。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)BLUELOCKブルロ蓝色监狱ブルーロック展原作原画原画展潔世一凪誠士郎御影玲王蜂楽廻國神錬介千切豹馬馬狼照英糸師凛糸師冴剣城斬鉄時光青志蟻生十兵衛雷市陣吾二子一揮我牙丸吟久遠渉氷織羊士道龍聖雪宮剣優烏旅人雪宮剣優吉良涼介



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