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- 【九谷焼 陶明】徳利2客と盃５客セット/鶴
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商品詳細
九谷焼の陶明の鶴柄の品です。大切に保存してありました。使用した事は記憶にはありませんが、不確かですので『未使用に近い』とさせて頂きます。徳利サイズは口径２.３cm幅5cm（底面）高さ16.5cmです。盃サイズは口径5.7cm高さ4.5cmです。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···徳利(とっくり)、お猪口(おちょこ)
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