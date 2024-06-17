

本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L)



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L)



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L)



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-L)



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R)



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R)



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R)



本革コーナーソファ(Sステイツ BE-L)通販 | ニトリネット【公式】 家具 ... 本革コーナーソファ(Sステイツ BE-L)通販 | ニトリネット【公式】 家具 ...



本革コーナーソファ(Sステイツ DBR-R） 本革コーナーソファ(Sステイツ DBR-R）



ニトリ コーナーソファ 本革 カウチソファ ① | eclipseseal.com ニトリ コーナーソファ 本革 カウチソファ ① | eclipseseal.com



本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R) 本革コーナーソファ(Sステイツ BK-R)



本革コーナーソファ(Sステイツ）通販 | ニトリネット【公式】 家具 ... 本革コーナーソファ(Sステイツ）通販 | ニトリネット【公式】 家具 ...



本革コーナーソファ(ロゾKD BE RC) 本革コーナーソファ(ロゾKD BE RC)



値下げ】ニトリ 本革コーナーソファ①【左カウチ】 【保存版】 49.0 ... 値下げ】ニトリ 本革コーナーソファ①【左カウチ】 【保存版】 49.0 ...



本革コーナーソファ(Sステイツ）通販 | ニトリネット【公式】 家具 ... 本革コーナーソファ(Sステイツ）通販 | ニトリネット【公式】 家具 ...

ニトリ 本革コーナーソファ(Sステイツ）【左カウチ】写真の赤マル側のカウチです。配送都合上の関係で、２つに分けて出品しています。2つセットでのご購入をお願いします。※2オーナー品・前のオーナー様がご購入してから5年ほど、セカンドハウスに保管・自身の方で、2022/8月頃に購入し現在に至ります・座り心地は全く問題ありません。快適です。※傷ございます。ご注意ください。 写真4枚目、5枚目をご覧ください。右ひじのひじ掛けの後方に、剥げている部分がございます。ブラックの革の補色剤等で補修可能と思われますが、出品のタイミングではそのままにしております。※サイズ幅228×奥行192×高さ86cm 座面高約43cm※配送：梱包・発送たのめる便サイズの関係で、2つに分けて出品しています。ご購入の際は必ず①と②のソファを両方購入をお願いしています。最終的な購入価格は①＋②の合計となります。※本体のみの販売となります。ご理解の程宜しくお願いします。※ご購入検討の際は、搬入できるかご確認をお願いします。【納品間口サイズ】約70cm#ニトリ#本革#コーナーソファ〜以下、ご確認下さい〜※2オーナー品、また傷ございます。気になさる方のご購入はご遠慮下さい。※商品について、気になることはご遠慮なくご質問下さい。※商品について、ご納得されてからのご購入お願い致します。大型配送になりますので配送日に関しましてはご相談させてください。