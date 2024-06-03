BR社アマゾナス／プレートS

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商品詳細
デンマークのBR社で1950年〜60年代に製造されたアマゾナスシリーズのプレートSの4セットです。ティカップのソーサーになりますが、プレートとしてお使いいただけますので別売で案内しています。セットでご希望の際は割引いたします。濃いブラウンに白いラインの刷毛模様です。土が柔らかいためできる模様です。高台部分と、ふちに1ヶ所だけかけがあるものが1枚あります。画像にてご確認ください。その他は古いものですが使用感も少なく、全体的には良い状態です。それぞれの釉薬の表情もお楽しみください。土が柔らかいため欠けやすいという特徴がありますが、柔らかさから滲み出る深いブラウンの釉薬が落ち着いた雰囲気があります。サイズ/直径150,H25mm単品でご希望の場合はお知らせください。他のアイテムとまとめてご希望の際は送料をまとめた価格でご案内します。＜お読みください＞ヴィンテージ品のため、小さなキズや使用感など写真では伝えきれない部分があります。古いものという点をご理解いただいた上でご注文ください。神経質な方はお控えください。ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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