2人掛けカウチソファー

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色…紺色主な張り地···布・ファブリックソファサイズ···2人掛け機能···脚取り外し可カウチソファーです。到着しましたが同じ商品を誤って買ってしまったので出品します。組み立てのみなので使用はしていません。背もたれは6段階で肘掛けは4段階のリクライニングです楽天で購入しました。ニトリ IKEAナフコ