ニトリ　2人掛けソファベッド　グリーン

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商品詳細
引っ越しに伴いお譲りします。4年ほど使用してますので、中古品であることをご理解頂ける方。色はグリーンで、黄緑色に近いです。大きな汚れはありませんが、最後の写真のシミがあります。座席のヘタレがあります。特に左側です。4本脚は取り外し可能です。ソファベッドのように利用することも可能です。東京もしくは神奈川の一部地域であれば、自車での配送可能です。配送料5000円頂きたいと思います。それが以外の地域の方、購入希望の方は送料を入れた金額での購入をしていただきます。配送時期は要相談です。日程が合えば1〜2日でも可能ですが、それ以上かかる可能性もあります。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。
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