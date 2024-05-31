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ミキハウス MIKIHOUSE ソフビマスコット ぬいぐるみ レア
商品番号 J39180054372
商品名

ミキハウス MIKIHOUSE ソフビマスコット ぬいぐるみ レア
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIKIHOUSEのソフビマスコット貯金箱とぬいぐるみの出品です。長期保存品の為、全体的に傷や汚れや劣化などあります。写真からご確認の上ご理解頂ける方のみご購入お願いいします。#レトロ#昭和レトロ#ビンテージ#bare#bear#当時物#非売品#クマ#熊#キャラクター　#フィギュア#懐かしい#くま#インテリア雑貨#エモい　#ファンシー雑貨#可愛い　#キャラクターグッズ#MIKIHOUSE#ミキハウス#マスコット#キャラクター#ソフビ　#ぬいぐるみ#当時物　#レア　#貯金箱グッズ種類···キャラクターアパレルキャラクター···その他
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