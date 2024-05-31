ミキハウス MIKIHOUSE ソフビマスコット ぬいぐるみ レア

MIKIHOUSEのソフビマスコット貯金箱とぬいぐるみの出品です。長期保存品の為、全体的に傷や汚れや劣化などあります。写真からご確認の上ご理解頂ける方のみご購入お願いいします。#レトロ#昭和レトロ#ビンテージ#bare#bear#当時物#非売品#クマ#熊#キャラクター #フィギュア#懐かしい#くま#インテリア雑貨#エモい #ファンシー雑貨#可愛い #キャラクターグッズ#MIKIHOUSE#ミキハウス#マスコット#キャラクター#ソフビ #ぬいぐるみ#当時物 #レア #貯金箱グッズ種類···キャラクターアパレルキャラクター···その他



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